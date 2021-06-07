Циганков через пошкодження із Кіпром не зіграє
Укрінформ
Замість Віктора Циганкова до заявки на товариський футбольний матч збірної України проти Кіпру тренерський штаб вніс Романа Безуса.
Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.
Зазначається, що у півзахисника київського «Динамо» невелике ушкодження литкового м'яза.
Раніше Циганков пропустив контрольну зустріч проти Північної Ірландії.
Як повідомляв Укрінформ, контрольний поєдинок Україна - Кіпр відбудеться сьогодні на харківській арені ОСК «Металіст». Початок зустрічі о 19.00.
Фото: uaf.ua.