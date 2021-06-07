Матч проти Кіпру збірна України зіграє у жовтій формі

7 червня збірна України з футболу проведе останній контрольний поєдинок перед фінальною стадією Євро-2020 проти команди Кіпру.

На нараді за участю представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що наші футболісти проведе зустріч у жовтому комплекті форми, повідомляє пресслужба УАФ.

Із гравців збірної України, які увійшли до офіційної заявки на Євро-2020, до складу на матч із кіпріотами не потрапили Олександр Тимчик, Сергій Сидорчук та Роман Безус.

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Як повідомляв Укрінформ, контрольний поєдинок Україна - Кіпр відбудеться сьогодні на харківській арені ОСК «Металіст». Початок зустрічі о 19.00.

Фото: uaf.ua.