Збірна України визначилася із заявкою на матч проти Кіпру

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився із заявкою на товариський матч з командою Кіпру.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), до заявки потрапили 23 футболісти, передає Укрінформ.

Заявка збірної України на матч з Кіпром (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Із футболістів, які ввійшли до офіційної заявки збірної України на Євро-2020, до заявки на матч із кіпріотами не потрапили Олександр Тимчик, Сергій Сидорчук та Роман Безус.

Читайте також: Національна збірна України з футболу сьогодні зіграє контрольний матч із Кіпром

Нагадаємо, контрольний поєдинок Україна - Кіпр відбудеться 7 червня на ОСК «Металіст» в Харкові. Початок зустрічі о 19.00.

Фото: УАФ.