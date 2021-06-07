Національна збірна України з футболу сьогодні зіграє контрольний матч із Кіпром

Національна збірна України з футболу у ході підготовки до чемпіонату Європи проведе у понеділок, 7 червня, контрольний поєдинок з командою Кіпру.

Матч відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст», початок о 19.00, передає Укрінформ. Зустріч Україна - Кіпр обслуговуватиме латвійська бригада арбітрів, яку очолює 35-річний Віталійс Спасйонніковс. Читайте також: Збірна України показала нову форму до Євро-2020 Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України зіграє в групі С проти національних команд Голландії (13 червня), Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня). Фото: uaf.ua.