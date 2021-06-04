Ярмоленко: хотілося довести, що я перебуваю в непоганій формі

Лідер збірної України дуже хотів відзначитись в матчі з Північною Ірландією.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу та свою гру в контрольному матчі з Північною Ірландією (1:0), передає Укрінформ.

«Останні три-чотири тижні, навіть коли перебував в клубі, я знав, що не матиму достатньо ігрового часу, тому цілеспрямовано готувався до збірної. Хотілося довести і головному тренеру, і вболівальникам, що я перебуваю в непоганій формі. Не знаю, вийшло чи ні. Звичайно, гра залишає бажати кращого.

У вирішальній стадії потрібно забивати голи. Але не все відразу. Досить довгий період часу перебував без практики, тому важко відразу виходити і забивати.

Я досить важко працював весь цей час. Приїхав в збірну на два дні раніше. Працював індивідуально, але одна справа це тренуватися, інша - грати матчі. Звичайно, було нелегко, але одна-дві гри і я повинен бути готовий показувати свою кращу гру на Євро», - сказав Ярмоленко.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Україна проведе заключний контрольний матч напередодні Євро-2020. Команда Андрія Шевченка в Харкові зіграє з Кіпром.

Стартовий матч на Євро-2020 Україна зіграє 13 червня проти збірної Нідерландів.