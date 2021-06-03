Ярмоленко вийшов на шосте місце за кількістю матчів за збірну України

Обійшов Олександра Шовковського.

Для Андрія Ярмоленко матч з Північною Ірландією став 93-м за збірну України, повідомляє Укрінформ.

Вінгер «Вест Хема» обійшов Олександра Шовковського і вийшов на шосте місце в списку рекордсменів по матчах за національну команду.

До показника Андрія Пятова, який посідає п'яте місце в списку, Ярмоленку залишилося провести ще чотири матчі.

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Нагадаємо, в товариському матчі Україна - Північна Ірландія закінчився перший тайм. Українці вийшли вперед на 10-й хвилині завдяки голу Олександра Зубкова.

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