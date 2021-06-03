Ярмоленко вийшов на шосте місце за кількістю матчів за збірну України
Укрінформ
Обійшов Олександра Шовковського.
Для Андрія Ярмоленко матч з Північною Ірландією став 93-м за збірну України, повідомляє Укрінформ.
Вінгер «Вест Хема» обійшов Олександра Шовковського і вийшов на шосте місце в списку рекордсменів по матчах за національну команду.
До показника Андрія Пятова, який посідає п'яте місце в списку, Ярмоленку залишилося провести ще чотири матчі.
Нагадаємо, в товариському матчі Україна - Північна Ірландія закінчився перший тайм. Українці вийшли вперед на 10-й хвилині завдяки голу Олександра Зубкова.
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