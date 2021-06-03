Збірна України визначилася із заявкою на матч з футболістами Північної Ірландії

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився із заявкою на товариський матч з командою Північної Ірландії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), до заявки потрапили 23 футболісти, передає Укрінформ.

Заявка збірної України на матч з Північною Ірландією (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Денис Попов, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Артем Довбик, 16. Віталій Миколенко, 17. Богдан Лєднєв, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Із футболістів, які ввійшли до офіційної заявки збірної України на Євро-2020, до заявки на матч із британцями не потрапили Віктор Циганков, Едуард Соболь, Олександр Тимчик та Олександр Зінченко. Натомість на гру з Північною Ірландією заявили Богдана Лєднєва.

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Нагадаємо, контрольний поєдинок Україна - Північна Ірландія відбудеться 3червня на «Дніпро-Арені» в Дніпрі. Початок зустрічі о 21.00.

Фото: uaf.ua.