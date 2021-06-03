Збірна України з футболу сьогодні зіграє з Північною Ірландією

Національна збірна України з футболу у рамках підготовки до чемпіонату Європи проведе у четвер, 3 червня, контрольний поєдинок із командою Північної Ірландії.

Матч відбудеться в Дніпрі, початок о 21.00, передає Укрінформ.

Зустріч Україна - Північна Ірландія на «Дніпро-Арені» обслуговуватиме бригада арбітрів з Польщі на чолі з 40-річним Шимоном Марциняком.

До чемпіонату Європи підопічні Андрія Шевченка також зіграють проти Кіпру (7 червня).

Нагадаємо, Євро-2020 стартує 11 червня. Збірна України в групі С зустрінеться з національними командами Голландії (13 червня), Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).

Фото: uaf.ua.