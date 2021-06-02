Шевченко: Ярмоленко буде грати в двох товариських матчах

Завтра Україна зіграє проти Північної Ірландії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку до товариських матчів проти Північної Ірландії та Кіпру, які відбудуться 3 і 7 червня, повідомляється на ютуб-каналі УАФ, передає Укрінформ.

Наставник національної команди також прокоментував свій вибір при складанні підсумкової заявки на Євро-2020, зазначивши хорошу форму Артема Бесєдіна і Георгія Судакова.

«Ми визначилися із заявкою. Всі хлопці, які перебували на зборі, були гідні потрапити в цю заявку, але ми вибрали 26 осіб. Хто був на зборах, всі залишаються до останньої контрольної гри. Це пов'язано з тим, що Соболь, якого ми внесли в список, не зовсім себе добре відчував. Він зараз не тренується, йому треба буде зробити додаткове обстеження по здоров'ю. Це пов'язано не з травмою, а з його загальним станом. Потрібно зрозуміти, що відбувається, сподіваюся все буде добре. Коли будуть результати, він зможе тренуватися в загальній групі. У нас є можливість до першої офіційної гри поміняти футболістів, якщо у них є проблеми зі здоров'ям», - розповів Шевченко.

«Ярмоленко - дуже важливий гравець для команди. Він буде грати в двох товариських матчах, будемо давати йому можливість зіграти повні гри. Йому потрібно награти час, якого не було в клубі. У цьому плані у нього є підтримка. Бесєдін грав дуже пристойно в сезоні, відігравав важливу роль в перемозі «Динамо» в чемпіонаті. Він добре тренується і гідний перебувати в заявці команди», - додав головний тренер збірної України.

«Судаков? Мені подобається його ставлення, мобільність і рух. Він потрапив до складу, тому що добре виглядає. Він отримав шанс. Це були наші спостереження, як тренерів», - висловився Шевченко.

Нагадаємо, Україна зіграє проти Північної Ірландії завтра о 21:00, матч пройде в Дніпрі. З Кіпром команда Андрія Шевченка зіграє в понеділок у Харкові.

Фото: LIGA.net