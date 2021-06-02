Амстердам збільшить допустиму кількість глядачів на матчах Євро-2020 до 16 тисяч

У столиці Нідерландів зіграє українська збірна.

Голландська футбольна асоціація (KNVB) вирішила збільшити допустиму кількість глядачів на матчі Євро-2020 в Амстердамі, повідомляє Sportstar, передає Укрінформ.

Раніше планувалося пускати на ігри 12 тисяч уболівальників, проте тепер їх число буде збільшено до 16 тисяч. Це дозволить заповнити арену ім. Йохана Кройффа приблизно на чверть.

Амстердам прийме чотири матчі чемпіонату Європи: три на груповому етапі і один поєдинок 1/8 фіналу. У столиці Нідерландів проти місцевої збірної зіграє Україна.

Для входу на стадіон вболівальники повинні пред'явити негативний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, раніше УЄФА забрав право проведення матчів турніру у Більбао і Дубліна, тому що міста не були готові прийняти глядачів. Євро-2020 стартує 11 червня.

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