Бракує свіжості, але я залишився задоволений грою в захисті – Шевченко

Андрій Шевченко вважає, що підготовка до Євро-2020 йде за планом.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу в контрольному матчі над Північною Ірландією (1:0), передає Укрінформ.

«Ми розмовляли з Андрієм Ярмоленком, щойно він приїхав. Я сказав йому, щоб зрозуміти, в якому він перебуває стані, йому потрібно зіграти в двох товариських матчах по 90 хвилин. У нас на його позиції не вистачає гравців. Тому дуже важливо, що він провів цей поєдинок.

Можливо, в кінці гри йому не вистачало свіжості, тому не було тієї реалізації, якою він завжди відрізнявся. Тому я сподіваюся, що Ярмоленко підійде до офіційних матчів в хорошій формі, хоча вважаю, що фізично він уже виглядає непогано.

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Моє ставлення до товариських матчів не змінилося, перш за все я дивлюся на якість гри, на підготовку команди. Можу сказати, що в другому таймі було помітно: хлопці трохи підсіли, адже вони отримали чимале навантаження на тренуваннях.

Зараз будемо трохи міняти програму, дамо хлопцям трохи відпочити, сподіваюся, вони вийдуть на хороший рівень форми до початку Євро.

Судаков перебуває в хорошій формі, ми бачили, як він працює на тренуваннях. Він виглядав дуже добре, як і інші гравці. Будемо і надалі його перевіряти.

Інформація про фізичний стан була позитивною. Так, команда трохи втомилася, але вона відпрацьовує до кінця. Бракує свіжості в реалізації. Сьогодні ми трохи опустили крайніх захисників, вони не так часто підключалися до атак.

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Ми вирішили прибрати небезпеку на флангах, адже раніше іноді створювався дисбаланс в кількості гравців, наша команда пропускала контратаки. Сьогодні ми впоралися із завданням, я залишився задоволений діями лінії оборони», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Україна проведе заключний контрольний матч напередодні Євро-2020. Команда Андрія Шевченка в Харкові зіграє з Кіпром.

Стартовий матч на Євро-2020 Україна зіграє 13 червня проти збірної Нідерландів.