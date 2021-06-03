Збірна України з футболу перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі

Національна збірна України з футболу провела другий з трьох запланованих спарингів напередодні Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка у Дніпрі завдали поразки команді Північної Ірландії - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Автором вирішального голу на «Дніпро-Арені» став Олександр Зубков, який відкрив рахунок на 10-й хвилині після навісу Олександра Караваєва з правого флангу.

В ході підготовки до чемпіонату Європи, який стартує 11 червня, «синьо-жовті» також проведуть контрольний поєдинок з командою Кіпру (7 червня).

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Нагадаємо, на Євро-2020 збірна України зіграє в групі С проти національних Голландії (13 червня), Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).