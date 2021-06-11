Євген Левченко, експерт з голландського футболу, колишній гравець

Колишній футболіст голландських клубів «Вітесс», «Гронінген» і «Спарта», колишній гравець збірної України, голова профсоюзу футболістів Нідерландів та експерт телеканалів «Футбол» оцінив останні матчі збірної України перед чемпіонатом Європи з футболу.

Він розповів про сильні й слабкі сторони найближчого супротивника України на Євро – збірної Голландії. Євген оцінив шанси молодих українських футболістів на переїзд після чемпіонату і зробив прогноз стосовно того, як далеко зможе дійти збірна України на чемпіонаті Європи.

ЯКЩО МИ НЕ ВИЙДЕМО З ГРУПИ, ТО ЦЕ БУДЕ ФІАСКО І ПРОВАЛ

- Як ви оцінюєте виступи збірної України протягом групового етапу Ліги націй, відбору до чемпіонату світу 2022 і підготовки нашої команди до найближчого Євро? В чому команді варто додати і чи в нашої збірної є комплексні проблеми зараз?

- Загалом ці ігри я оцінюю цілком добре, якщо не брати до уваги матчі проти Фінляндії й Казахстану. На мою думку, в матчах з фінами і казахстанцями ми виступили не з найкращого боку. Стосовно матчу з Бахрейном можна багато говорити, але ж наша команда була під серйозними навантаженнями перед чемпіонатом Європи. Думаю, тут далася взнаки втома. Я б не акцентував увагу на результаті.

У моєму розумінні, якщо брати глобально, то, звісно, з німцями було дуже важко і вдома, й на виїзді. Показовою була гра проти Франції. Команда, яка є одним із фаворитів чемпіонату Європи. Думаю, наш хлопці цілком упоралися з ними, хоч моментів ми й не мали, забили автогол. Я думаю, що тактична побудова в тому матчі була непоганою. Думаю, в такому ж ключі, підкорегувавши деякі речі, можна виходити проти збірної Голландії. В цьому матчі Андрій Шевченко спробував варіювати декількома тактичними схемами – й це непогано. Проти сильних команд, проти яких ми доволі добре виступаємо, якщо не пропускаємо швидкий гол, можна грати другим номером.

З Казахстаном і Фінляндією ми мали багато моментів, але сама гра мене не влаштувала. Я радий, що в грі проти Північної Ірландії ми забили й перемогли, хоча моментів була купа. Для кожного важливо, щоб ми знову відчули себе в ролі переможця. У матчі з Кіпром створили багато моментів, особливо показовим був третій гол. Колективні дії були на найвищому рівні. Всі напрацювання, які проводилися, нарешті запрацювали. Нашу команду прорвало. Забивали всі, кому було потрібно забити.

Думаю, наші лідери підійдуть до чемпіонату Європи у всеозброєнні. Я чекаю від цієї команди щонайменше виходу з групи. Тут складно не вийти. Якщо ми не вийдемо з групи, то це буде фіаско і провал. З іншого боку, я сподіваюся побачити видовищний футбол, чого ми від неї по суті вимагаємо після приходу Андрія Шевченка. Він підняв планку доволі високо. Хлопці повинні вимагати від себе найвищих результатів.

КОЖНИЙ ФУТБОЛІСТ, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ НЕ В ОПТИМАЛЬНИХ КОНДИЦІЯХ, НЕ ПОВИНЕН ЇХАТИ НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ

- Ви вже ознайомилися із заявкою збірної на Євро. Кого вам особисто не вистачило, хто, можливо, не мав би їхати?

- Нас може це дивувати, але тренери, які кожного дня працюють з командою, роблять свій вибір, виходячи з ситуації. Було багато розмов стосовно того, чи варто брати чи не брати окремого футболіста. Наприклад, Судаков. Проти Північної Ірландії хлопець вийшов, показав себе цілком адекватно. Я спостерігав за ним і його гра сподобалася. Хлопець гри абсолютно не зіпсував і показав, що він гідний отримати свій шанс.

Можливо, це звучатиме як аванс, але в контрольних матчах мені сподобалися й Судаков, і Довбик. Критика на їхню адресу, або ж критика на адресу тренерського штабу, як на мене, цілком перебільшена.

- Як ви вважаєте, відсутність таких гравців, як Мораєс, Коноплянка і Коваленко – це серйозна втрата для збірної України?

- Коноплянка в найкращій формі – це, безумовно, величезна втрата для збірної. Але Коноплянка в нинішній формі… Кожний футболіст, який перебуває не в оптимальних кондиціях, не повинен їхати на чемпіонат Європи. Зрозуміло, якщо в тебе є проблеми з тонусом, дрібними або серйозними травмами, то вибір повинен бути на користь здорового й мобільного футболіста. Тут, думаю, вибір був цілком адекватним.

ЯРМОЛЕНКО ПРИНЕСЕ ЩЕ ЧИМАЛО КОРИСТІ, ХОЧ ВІН МАЛО ГРАЄ У СЕБЕ В КЛУБІ

- Судячи з ваших слів, ви підтримуєте те, що Луніна відправили додому? Відсутність ігрової практики вказує на погану форму? Чи є тут взаємозв’язок?

- Я думаю, що кожен футболіст, який не має ігрової практики, за рідкісним винятком, не повинен бути в збірній, якщо на його місце є гідна заміна. Знаєте, Коноплянку в найкращі роки, з таким дриблінгом, швидкістю – навіть при мінімальній практиці потрібно брати. Коли у футболіста немає ігрової практики, коли він просиджує в клубі, то тренеру важко буде пояснити спільноті й самому собі, чому гравець має їхати.

Знову ж таки, це ми говоримо «по чорно-білому» (абстрагуючись від деталей). Наприклад, той таки Андрій Ярмоленко принесе ще чимало користі, хоч він мало грає у себе в клубі. Думаю, тут треба дивитися не крізь призму чорно-білих окулярів, а реально дивитися на тонус гравця.

- Як знаного експерта голландського футболу хочу запитати вашу думку стосовно нещодавніх слів головного тренера Нідерландів Франка Де Бура. Він сказав, що вони переможуть Україну 3:1, а Австрію – 2:1. Що це – спосіб нас залякати чи прояв самовпевненості?

- Ви знаєте, у нас багато ЗМІ розтиражували цей вислів у неправильному контексті. Цей випадок стався під час інтерв’ю Де Бура з одним з популярних блогерів Тузані. Я бачив це інтерв’ю – суто гумор. Він розуміє, що збірна України – це дуже гідний супротивник. Він говорив це в контексті того, як він би хотів зіграти, не пророкуючи легку перемогу над суперником.

У нас це подали під таким кутом, що Франк Де Бур цілком серйозно сказав, що, мовляв, так, ми обіграємо їх. Я знаю його особисто, і він ніколи не сказав би це серйозно.

МИ СПРОМОЖНІ КОЛЕКТИВОМ ПЕРЕМОГТИ ЦЮ ГОЛЛАНДІЮ

- Чого варто остерігатися в нинішній збірній Голландії (хто лідер, чи є у них проблеми)?

- Звісно, збірна Голландії є доволі грізною командою. Цілком логічно було б сказати, що Голландія є фаворитом нашої групи. Сумарна вартість їхньої команди складає понад 700 мільйонів доларів. Зрозуміло, що в рейтингу голландці вище. Якщо брати по персоналіях, то у них більш імениті футболісти. На папері вони кращі, але у футбол грають не цифри.

Тут багато що залежатиме від тактичних дій нашої команди, ментальної готовності. Коли, якщо не зараз, обігрувати збірну Голландії? Франк Де Бур підлаштовує команду під схему 5-3-2. Дуже багато критики пролунало на його адресу від журналістів, колишніх футболістів. Я думаю, що у цій збірній зараз не все добре. Ми знаємо, що у них дуже солідний захист. Навіть коли «випав» Ван Дейк, було зрозуміло, що його можна замінити. Є Де Лігт, Де Врей, але навіть їм було важко грати в три захисники.

Якщо подивитися на центр поля, то і Вейналдум, і Френкі Де Йонг є висококласними футболістами, які виконують шалений обсяг роботи. Думаю, саме в центрі поля вирішуватиметься, хто зможе перемогти. Якщо і Малиновський, і Зінченко зможуть повною мірою себе показати, то це буде дуже круто.

Окрім того, у голландців є Мемфіс Депай, який може зіграти неординарно. Дуже добре виглядають Мален і Вегхорст. Останній вийшов у матчі з Грузією і забив гол. Його манера гри заряджає команду. У голландців є лідери, але, як колектив, як єдине ціле, наша збірна може показати себе. Ми спроможні колективом перемогти цю Голландію.