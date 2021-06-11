Євген Левченко, експерт з голландського футболу, колишній гравець

Колишній футболіст голландських клубів «Вітесс», «Гронінген» і «Спарта», колишній гравець збірної України, голова профсоюзу футболістів Нідерландів та експерт телеканалів «Футбол» оцінив останні матчі збірної України перед чемпіонатом Європи з футболу.
Він розповів про сильні й слабкі сторони найближчого супротивника України на Євро – збірної Голландії. Євген оцінив шанси молодих українських футболістів на переїзд після чемпіонату і зробив прогноз стосовно того, як далеко зможе дійти збірна України на чемпіонаті Європи.
ЯКЩО МИ НЕ ВИЙДЕМО З ГРУПИ, ТО ЦЕ БУДЕ ФІАСКО І ПРОВАЛ
- Як ви оцінюєте виступи збірної України протягом групового етапу Ліги націй, відбору до чемпіонату світу 2022 і підготовки нашої команди до найближчого Євро? В чому команді варто додати і чи в нашої збірної є комплексні проблеми зараз?
- Загалом ці ігри я оцінюю цілком добре, якщо не брати до уваги матчі проти Фінляндії й Казахстану. На мою думку, в матчах з фінами і казахстанцями ми виступили не з найкращого боку. Стосовно матчу з Бахрейном можна багато говорити, але ж наша команда була під серйозними навантаженнями перед чемпіонатом Європи. Думаю, тут далася взнаки втома. Я б не акцентував увагу на результаті.
У моєму розумінні, якщо брати глобально, то, звісно, з німцями було дуже важко і вдома, й на виїзді. Показовою була гра проти Франції. Команда, яка є одним із фаворитів чемпіонату Європи. Думаю, наш хлопці цілком упоралися з ними, хоч моментів ми й не мали, забили автогол. Я думаю, що тактична побудова в тому матчі була непоганою. Думаю, в такому ж ключі, підкорегувавши деякі речі, можна виходити проти збірної Голландії. В цьому матчі Андрій Шевченко спробував варіювати декількома тактичними схемами – й це непогано. Проти сильних команд, проти яких ми доволі добре виступаємо, якщо не пропускаємо швидкий гол, можна грати другим номером.
З Казахстаном і Фінляндією ми мали багато моментів, але сама гра мене не влаштувала. Я радий, що в грі проти Північної Ірландії ми забили й перемогли, хоча моментів була купа. Для кожного важливо, щоб ми знову відчули себе в ролі переможця. У матчі з Кіпром створили багато моментів, особливо показовим був третій гол. Колективні дії були на найвищому рівні. Всі напрацювання, які проводилися, нарешті запрацювали. Нашу команду прорвало. Забивали всі, кому було потрібно забити.
Думаю, наші лідери підійдуть до чемпіонату Європи у всеозброєнні. Я чекаю від цієї команди щонайменше виходу з групи. Тут складно не вийти. Якщо ми не вийдемо з групи, то це буде фіаско і провал. З іншого боку, я сподіваюся побачити видовищний футбол, чого ми від неї по суті вимагаємо після приходу Андрія Шевченка. Він підняв планку доволі високо. Хлопці повинні вимагати від себе найвищих результатів.
КОЖНИЙ ФУТБОЛІСТ, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ НЕ В ОПТИМАЛЬНИХ КОНДИЦІЯХ, НЕ ПОВИНЕН ЇХАТИ НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ
- Ви вже ознайомилися із заявкою збірної на Євро. Кого вам особисто не вистачило, хто, можливо, не мав би їхати?
- Нас може це дивувати, але тренери, які кожного дня працюють з командою, роблять свій вибір, виходячи з ситуації. Було багато розмов стосовно того, чи варто брати чи не брати окремого футболіста. Наприклад, Судаков. Проти Північної Ірландії хлопець вийшов, показав себе цілком адекватно. Я спостерігав за ним і його гра сподобалася. Хлопець гри абсолютно не зіпсував і показав, що він гідний отримати свій шанс.
Можливо, це звучатиме як аванс, але в контрольних матчах мені сподобалися й Судаков, і Довбик. Критика на їхню адресу, або ж критика на адресу тренерського штабу, як на мене, цілком перебільшена.
- Як ви вважаєте, відсутність таких гравців, як Мораєс, Коноплянка і Коваленко – це серйозна втрата для збірної України?
- Коноплянка в найкращій формі – це, безумовно, величезна втрата для збірної. Але Коноплянка в нинішній формі… Кожний футболіст, який перебуває не в оптимальних кондиціях, не повинен їхати на чемпіонат Європи. Зрозуміло, якщо в тебе є проблеми з тонусом, дрібними або серйозними травмами, то вибір повинен бути на користь здорового й мобільного футболіста. Тут, думаю, вибір був цілком адекватним.
ЯРМОЛЕНКО ПРИНЕСЕ ЩЕ ЧИМАЛО КОРИСТІ, ХОЧ ВІН МАЛО ГРАЄ У СЕБЕ В КЛУБІ
- Судячи з ваших слів, ви підтримуєте те, що Луніна відправили додому? Відсутність ігрової практики вказує на погану форму? Чи є тут взаємозв’язок?
- Я думаю, що кожен футболіст, який не має ігрової практики, за рідкісним винятком, не повинен бути в збірній, якщо на його місце є гідна заміна. Знаєте, Коноплянку в найкращі роки, з таким дриблінгом, швидкістю – навіть при мінімальній практиці потрібно брати. Коли у футболіста немає ігрової практики, коли він просиджує в клубі, то тренеру важко буде пояснити спільноті й самому собі, чому гравець має їхати.
Знову ж таки, це ми говоримо «по чорно-білому» (абстрагуючись від деталей). Наприклад, той таки Андрій Ярмоленко принесе ще чимало користі, хоч він мало грає у себе в клубі. Думаю, тут треба дивитися не крізь призму чорно-білих окулярів, а реально дивитися на тонус гравця.
- Як знаного експерта голландського футболу хочу запитати вашу думку стосовно нещодавніх слів головного тренера Нідерландів Франка Де Бура. Він сказав, що вони переможуть Україну 3:1, а Австрію – 2:1. Що це – спосіб нас залякати чи прояв самовпевненості?
- Ви знаєте, у нас багато ЗМІ розтиражували цей вислів у неправильному контексті. Цей випадок стався під час інтерв’ю Де Бура з одним з популярних блогерів Тузані. Я бачив це інтерв’ю – суто гумор. Він розуміє, що збірна України – це дуже гідний супротивник. Він говорив це в контексті того, як він би хотів зіграти, не пророкуючи легку перемогу над суперником.
У нас це подали під таким кутом, що Франк Де Бур цілком серйозно сказав, що, мовляв, так, ми обіграємо їх. Я знаю його особисто, і він ніколи не сказав би це серйозно.
МИ СПРОМОЖНІ КОЛЕКТИВОМ ПЕРЕМОГТИ ЦЮ ГОЛЛАНДІЮ
- Чого варто остерігатися в нинішній збірній Голландії (хто лідер, чи є у них проблеми)?
- Звісно, збірна Голландії є доволі грізною командою. Цілком логічно було б сказати, що Голландія є фаворитом нашої групи. Сумарна вартість їхньої команди складає понад 700 мільйонів доларів. Зрозуміло, що в рейтингу голландці вище. Якщо брати по персоналіях, то у них більш імениті футболісти. На папері вони кращі, але у футбол грають не цифри.
Тут багато що залежатиме від тактичних дій нашої команди, ментальної готовності. Коли, якщо не зараз, обігрувати збірну Голландії? Франк Де Бур підлаштовує команду під схему 5-3-2. Дуже багато критики пролунало на його адресу від журналістів, колишніх футболістів. Я думаю, що у цій збірній зараз не все добре. Ми знаємо, що у них дуже солідний захист. Навіть коли «випав» Ван Дейк, було зрозуміло, що його можна замінити. Є Де Лігт, Де Врей, але навіть їм було важко грати в три захисники.
Якщо подивитися на центр поля, то і Вейналдум, і Френкі Де Йонг є висококласними футболістами, які виконують шалений обсяг роботи. Думаю, саме в центрі поля вирішуватиметься, хто зможе перемогти. Якщо і Малиновський, і Зінченко зможуть повною мірою себе показати, то це буде дуже круто.
Окрім того, у голландців є Мемфіс Депай, який може зіграти неординарно. Дуже добре виглядають Мален і Вегхорст. Останній вийшов у матчі з Грузією і забив гол. Його манера гри заряджає команду. У голландців є лідери, але, як колектив, як єдине ціле, наша збірна може показати себе. Ми спроможні колективом перемогти цю Голландію.
- Проти Голландії ми гратимемо при чужих вболівальниках, хоч їх і буде небагато. Цей факт може завадити нам, чи сама поява вболівальників на трибунах – це вже плюс?
- Думаю, що відсутність наших уболівальників на трибунах – це велика втрата. Я знаю багатьох людей, які хотіли, але не змогли приїхати на матч через карантинні обмеження. Те, що на трибуни прийдуть голландські вболівальники, впливає на нас. Навіть мінімальна підтримка трибун надає сили. Знаю, що приємніше грати для людей, які тебе підтримують. Сподіваюся, наші хлопці будуть готові до цього психологічно і проявлять себе якнайкраще.
ХТО ЗМОЖЕ ПЕРЕБУДУВАТИСЯ ПРОТЯГОМ ГРИ, ТОЙ ЗМОЖЕ ДОСЯГТИ УСПІХУ
- Чи може фактор головного тренера зіграти визначну роль у цьому матчі. Хто краще, як тренер – Андрій Шевченко чи Франк Де Бур?
- Головним фактором стане розбір суперника перед матчем і тактичні плани тренерів на гру. Окрім того, ти можеш внести корективи в перерві, змінити футболістів. Звісно, глобально тренер впливає на гру…
- …але в кожному окремому епізоді вся відповідальність лягає на окремих гравців?
- Якщо тренерський штаб до гри правильно організує тактичний малюнок гри, то все вирішуватиметься у перебудовах. Хто зможе перебудуватися протягом гри, той зможе досягнути успіху.
- Звісно, відповідальність за результат несуть гравці. Хто є лідерами нашої збірної? Якщо абстрагуватися від зв’язки Зінченко - Малиновський, хто є тіньовим лідером національної команди?
- Ми всі знаємо, що до травми дуже важливим був Тарас Степаненко. Якщо він не зіграє, сподіваюсь, Сидорчук, Макаренко зможуть його замінити, застосують лідерські якості. Але дуже хочеться, щоб Тарас був у порядку.
Дуже важливо, щоб окрім Зінченка і Малиновського були хлопці, які говорять, підказують партнерам. Як на мене, у цій збірній є достатньо футболістів, які можуть це робити. Ось чи роблять вони це – інше питання. За своїм характером, як на мене, більшість наших футболістів є інтровертами (не публічні, замкнені в собі). У Яремчука є достатньо лідерських якостей, особливо коли він забиває. Зрозуміло, що Ярмоленка не можна списувати. Думаю, Андрій хоче довести всім, що він ще на коні й Євро – це хороша мотивація. Він може бути лідером цієї збірної.
У ЗАБАРНОГО ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ, ЙОМУ ЛИШЕ 19 РОКІВ
- На конференції перед товариськими матчами Андрій Шевченко відзначив Миколенка і Судакова. Євро може стати «вітриною» для молодих футболістів. Для кого з наших футболістів зараз наступає золота пора, щоб заявити про себе?
- Я впевнений і дуже сподіваюся, що Миколенко піде в сильніший чемпіонат після цього турніру. У нього є потенціал, всі можливості зростати у сильнішій команді й досягати нових вершин. Судакову ще рано йти. Думаю, що він повинен ще «обтертися» в національному чемпіонаті.
Я завжди вважаю, що молоді футболісти, якщо вони дозріли ментально, повинні їхати за кордон у сильніший чемпіонат. Ми бачимо, що Малиновський, Зінченко, Яремчук, перейшовши в європейські чемпіонати, зробили дуже вагомий крок у розвитку.
Окремо потрібно відзначити Забарного. Цей футболіст мені дуже подобається. У цього футболіста велике майбутнє. Йому лише 19 років, а він дуже солідно грає в захисті: спокійно, без тремтячих ніг, без панічних вибивань. Сподіваюся, він зробить вагомий крок уперед і зіграє на цьому чемпіонаті дуже гідно.
ОДНИМ ІЗ ЛІДЕРІВ ЦІЄЇ ЗБІРНОЇ ЗА КІЛЬКА РОКІВ МОЖЕ СТАТИ САМЕ ШАПАРЕНКО
- Як щодо Матвієнка і Шапаренка?
- Так само як і Миколенко, Матвієнко вже сформувався як гравець. У нього майже не буває провальних матчів, а це показник майстерності, стабільності. Якщо буде гідна пропозиція, йому слід перейти в топ-чемпіонат.
Стосовно Шапаренка я завжди говорив, що він один із найперспективніших. Одним із лідерів цієї збірної за кілька років може стати саме Шапаренко. У нього є всі дані, щоб досягти найвищого рівня.
БУДЕ ДУЖЕ КРУТО, ЯКЩО МИ ДІЙДЕМО ДО ЧВЕРТЬФІНАЛУ
- Зробіть, будь ласка, прогноз, наскільки високо зможе дійти збірна України на Євро 2020?
- Тверезо оцінюючи, думаю, нічия з голландцями буде прийнятним результатом для нас. У цій грі було б добре віддзеркалити ті напрацювання, які збірна України робила під час відбору до чемпіонату світу в матчах з Францією й Фінляндією. Гра з Австрією буде ключовою – їх треба обігрувати. Перемога над ними додасть нам сил. Ну, а Північну Македонію ми просто зобов’язані перемагати, щоб на щось розраховувати. А далі будемо дивитися по турнірній сітці.
- Планка-максимум для цього зразка збірної України?
- Я не вірю в планку. Зараз наша задача – вийти з групи, а далі все розвиватиметься в залежності від багатьох факторів. Якщо обіграємо суперників у групі, то перед нами буде вже зовсім інша команда, готова перемагати далі. Дивлячись на ситуацію, дійти до фіналу буде важко, адже на папері є сильніші суперники. Буде дуже круто, якщо ми дійдемо до чвертьфіналу.
- Було багато чуток стосовно переходу Андрія Шевченка в клуб. Якщо збірна вдало виступить на Євро, чи піде Шевченко з посади?
- Думаю, що Андрій Шевченко цілком сформувався для того, щоб бути тренером клубу. Я спілкувався з клубними тренерами. Вони кажуть, що працювати в клубі цікавіше, бо це повсякденна робота. В збірній же мало часу, щоб вибудувати команду.
Я гадаю, що Андрій Шевченко піде зі збірної не залежно від того, чи успішно команда виступить на Євро. Це моя особиста думка, яка не підкріпляється жодною офіційною інформацією. На щиті чи зі щитом, але відчуваю, що він піде.
- Якщо не Шевченко, то хто?
- Ми постійно кажемо: «Якщо не Шева, то хто?» Я вважаю, у нас є достатньо тренерів, які можуть взяти на себе роль тренера збірної. Одразу спадає на думку Сергій Ребров, який поїхав тренувати в Об’єднані Арабські Емірати. Він усім довів, що є висококласним тренером. Хотілося б побачити його в цій ролі. Інше питання, чи хотів би він узяти на себе цю роль.
Віталій Ткачук, Київ