10 червня гравці збірної проведуть прес-конференцію в режимі онлайн.

Збірна України провела перше тренування в Бухаресті, де вона базується під час Євро-2020, передає Укрінформ.

Команда Андрія Шевченка розпочала підготовку до матчу проти збірної Нідерландів. Цим поєдинком вона 13 червня відкриє для себе чемпіонат Європи.

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В Бухаресті збірна України тренується на стадіоні «Волунтарі». 10 червня о 12:20 відбудеться прес-конференція гравців збірної в режимі онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України представила фінальну заявку на Євро з 26 футболістів. До списку не потрапили воротар Андрій Лунін, захисники Олександр Сирота і Богдан Михайличенко, хавбеки Богдан Леднєв і Артем Бондаренко.

Фото: facebook.com/uafukraine