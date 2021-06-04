Заявка на Євро: викликали найсильніших, але можливі зміни

Андрій Шевченко шукає заміну травмованим Коваленку й Мораесу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив остаточну заявку національної команди на матчі чемпіонату Європи-2020. Через травми місця в команді не знайшлося для півзахисника «Аталанти» Віктора Коваленка і вінгера «Шахтаря» Євгена Коноплянки, поза заявкою залишився також воротар «Реала» Андрій Лунін. Наскільки укомплектованою збірна підійде до Євро і чи можливі зміни в заявці національної команди – у матеріалі Укрінформу.

Дублер «Реала» поза заявкою

Про вибір воротарів для збірної точилися розмови ще під час матчів нашої збірної у відборі до чемпіонату світу-2022. Реальними претендентами на місце в заявці були воротар «Динамо» Бущан, голкіпери «Шахтаря» Трубін з П’ятовим і футболіст «Реала» Андрій Лунін. Перші двоє мали стабільне місце в основному складі своїх клубів і перебували в ігровому тонусі.

Лунін взимку дебютував за «Реал» і це поки єдиний матч українця за Королівський клуб (в тому поєдинку він пропустив двічі). П’ятов зіграв лише 7 матчів у сезоні 2020/21, але він грає за «Шахтар» і збірну України вже 15 років і має авторитет в національній команді (один з капітанів збірної). Враховуючи це, вибір трійки Бущан – Трубін – П’ятов є цілком обґрунтованим.

«Прогнозуючи те, хто ж таки стане номером 1 в збірній на Євро, можна сказати, що вибір буде між Бущаном та Трубіном. Поясню чому - обидва мали стабільну високу практику в матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи проти сильних суперників, обидва останнім часом були в збірній й знають усі механізми взаємодій. Лунін та П'ятов не є зараз основними в своїх клубах. Проте досвід Пятова все одне вищий ніж у Луніна. Враховуючи це, вибір Шевченка є цілком зрозумілим. П'ятов може зіграти в матчі за збірну на Євро, тим більш, що це стане для нього останнім турніром в збірній», - висловися стосовно цього українець, скаут в Італії Алекс Великих.

Лінія захисту: «Динамо», «Шахтар» і Соболь

Заявка збірної складається з 8-и захисників. 5 гравців чемпіонського «Динамо» (Караваєв, Тимчик, Попов, Забарний, Миколенко), двоє «гірників» (Матвієнко, Кривцов) і лівий оборонець «Брюгге» Соболь. В остаточній заявці знайшлося місце для двох гравців на одну позицію в обороні. Той факт, що більшість оборонців є футболістами «Динамо» можна пояснити «треблом» киян в сезоні.

Окрім того, «Динамо» є найбільш надійною командою в УПЛ (лише 15 пропущених м’ячів у 26-и матчах). Боротьба точилася лише за місце дублюючого лівого оборонця. І Соболь, і Михайличенко обидва грають у Бельгії, але саме Едуард був основним гравцем своєї команди і виграв з нею чемпіонат Бельгії. Окрім того, Соболь, на відміну від Богдана, викликається у збірну вже три роки (Михайличенко дебютував лише минулого року).

Читайте також: Зінченко останнім приєднався до збірної України

Безус заслужив на шанс та великий аванс для Судакова

Лінія півзахисту представлена трійкою лідерів збірної Степаненко – Малиновський – Зінченко. Разом з ними до заявки потрапили вже звичні українському вболівальнику обличчя. Зокрема, Марлос та Шапаренко. Несподіваним виявилося потрапляння у список півзахисника «Гента» Романа Безуса і молодого «гірника» Георгія Судакова.

Перший зміг віднайти свою гру в клубі і показував пристойний футбол наприкінці сезону в Бельгії (в останніх 6-и матчах за «Гент» Роман забив 4 м’ячі і ще двічі асистував партнерам). Рішення включити Судакова в заявку виглядало легковажним, але Андрій Шевченко аргументував свій вибір.

«Судаков? Мені подобається його ставлення, мобільність і рух. Він потрапив до складу, тому що добре виглядає. Він отримав шанс. Це були наші спостереження, як тренерів», - пояснив свій вибір Шевченко.

Травма Мораеса – шанс для Довбика

Яремчук, Бесєдін і Довбик – три форварди збірної в заявці на Євро. Роман потужно виглядав у матчах за «Гент» цього сезону – 23 голи й 8 асистів у 43 матчах не лише зробили його лідером команди, а й викликали інтерес до Романа клубів топових чемпіонатів (ходять чутки про «Рому»).

Бесєдін повернувся після дискваліфікації, став основним форвардом «Динамо» і виконував завдання Мірчі Луческу. «Бесєдін грав дуже пристойно в сезоні, відігравав важливу роль в перемозі «Динамо» в чемпіонаті. Він добре тренується і гідний перебувати в заявці команди», - розповів Андрій Шевченко.

Через травму Євро пропускає основний форвар «гірників» Жуніор Мораес. Для збірної України це відчутна втрата, адже Жуніор був корисний в позиційній атаці. Поряд з тим, травма Мораеса відкрила двері у збірну для Довбика. 23-річний форвард «Дніпро-1» має шанс заявити про себе і буде вкрай мотивованим.

Читайте також: Ярмоленко вийшов на шосте місце за кількістю матчів за збірну України

В остаточній заявці можливі зміни

Інтенсивний сезон відчутно вплинув на футболістів нашої збірної. Через травми м’язів команді не допоможуть Коваленко і Коноплянка. Окрім того, під час вчорашнього матчу збірної проти Північної Ірландії стало відомо, що Циганков, Тимчик і Соболь тренуються індивідуально. Цей факт змушує Андрія Шевченка не відправляти додому тих, хто не потрапив в заявку на Євро. В разі якщо травма Циганкова виявиться серйозною, його в заявці змінить одноклубник Богдан Леднєв.

«Ми визначилися із заявкою. Всі хлопці, які перебували на зборі, були гідні потрапити в цю заявку, але ми вибрали 26 осіб. Хто був на зборах, всі залишаються до останньої контрольної гри», - підсумував головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Віримо у краще, дивимося на речі тверезо

Тренерський штаб склав заявку з найкращих футболістів, які зараз є. Поряд з тим, у багатьох футболістів, зокрема безапеляційних лідерів збірної є проблеми. Руслана Малиновського турбує грижа, яку він видалить після Євро, Олександр Зінченко приїде до лав збірної після програного фіналу Ліги чемпіонів, Андрія Ярмоленка весь минулий сезон турбували травми, участь Степаненка була під питанням через проблеми з коліном.

Додайте до цього травматичність Циганкова і виснаженість після євросезону гравців «Динамо» й «Шахтаря». Ми, звісно, віримо у вдалий виступ України на Євро, але думки про перше місце в групі зараз виглядають дещо самовпевненими. Зважаючи на усі проблеми (травми, втома, невизначеність з клубом), вважатимемо за успіх нашої збірної просто вихід з групи.

Віталій Ткачук, Київ