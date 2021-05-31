Яремчук: вже нема про що переживати, біль пройшла

Роман повертається до тренувань в загальній групі збірної.

Нападник збірної України Роман Яремчук розповів про своє самопочуття після перенесеної травми, повідомляє Zbirna.com, передає Укрінформ.

Минулого тижня Яремчук прибув в розташування національної команди, але тренувався за індивідуальною програмою.

«З сьогоднішнього дня приступаю до роботи в загальній групі з командою. Вважаю, що мені дуже пощастило, що в тому поєдинку з Мехеленом я вчасно попросив заміну і уникнув дуже серйозної травми. Але тепер вже нема про що переживати. Почав робити спринти, біль пройшла», - розповів Роман.

«На даний момент я гравець збірної України. Крапка. Зараз взагалі не думаю про клуб. Моя концентрація тільки тут, в збірній. На дзвінки незнайомих номерів взагалі не відповідаю - тільки б мене ніхто не відволікав від підготовки до чемпіонату Європи», - додав форвард збірної України.

У минулому сезоні Яремчук забив 23 голи і віддав вісім результативних передач в 43 матчах «Гента» у всіх турнірах.

Нагадаємо, у четвер, 3 червня, збірна України проведе товариський матч проти Північної Ірландії. Гра відбудеться в Дніпрі о 21:00.

Фото: facebook.com