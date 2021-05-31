Захисник «Динамо» Забарний може перейти в «Челсі» - ЗМІ

Переможцям Ліги чемпіонів його рекомендує Андрій Шевченко.

Захисник «Динамо» Ілля Забарний близький до переходу в «Челсі», повідомляє Sport24.

Лондонський клуб планує оформити перехід 18-річного гравця за 12 мільйонів євро. Відомо, що організації трансферу сприяє головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

У минулому сезоні Забарний зіграв 36 матчів за «Динамо», в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Разом з командою молодий захисник став чемпіоном і володарем Кубка України.

18-річний Забарний потрапив в розширену заявку збірної України на чемпіонат Європи-2020.

Як повідомляв Укрінформ, «Челсі» став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши в фіналі «Манчестер Сіті» (1:0).