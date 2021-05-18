Ілля Забарний: Виступити на Євро - мрія для кожного футболіста

Футбольний захисник київського «Динамо» Ілля Забарний розповів про особливості тренувального процесу національної збірної України, яка у Харкові готується до Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.

«У нас був доволі важкий сезон, багато ігор провели. Уже втягнулися в цей ритм, просто треба було відпочити. Попереду тренування з м’ячем, що більш приємно, оскільки зараз були тести, багато бігової роботи. У збірній конкуренція, нас багато. Це добре, адже кожен хоче проявити себе й показати свій максимум. Усі хочуть поїхати на Євро. Виступити на такому турнірі - мрія для кожного футболіста», - сказав Забарний.

Як повідомляв Укрінформ, готуючись до чемпіонату Європи-2020, збірна України проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром.

На груповій стадії Євро команда Андрія Шевченка зіграє з Австрією, Північної Македонією та Нідерландами.

Фото: uaf.ua.