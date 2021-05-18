Луческу запропонував провести у Бухаресті гру «Рапід» - «Динамо» (Київ)

У вересні нинішнього року футбольний клуб «Рапід» (Бухарест) повернувся до вищого дивізіону чемпіонату Румунії та планує відкрити свою нову домашню арену.

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу запропонував провести в день відкриття стадіону товариський матч між своєю командою та «Рапідом», повідомив виданню Prosport власник румунського клубу Віктор Ангелеску.

«Я привітав містера Луческу з його результатами. Ми поговорили, і він запропонував провести матч з «Динамо» на відкритті стадіону у вересні », - сказав Ангелеску.

Луческу двічі очолював «Рапід», з яким у сезоні-1998/1999 ставав чемпіоном Румунії.

Як повідомляв Укрінофрм, з київським «Динамо» в сезоні, що завершився, 75-річний румунський тренер здобув потрійну перемогу - виграв всі внутрішні трофеї (чемпіонат, Кубок та Суперкубок України).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.