Зінченко останнім приєднався до збірної України

У півзахисника були додаткові вихідні після програного фіналу ЛЧ.

Півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко прибув в розташування збірної України. Гравець сьогодні прилетів до Харкова, де проходить збір національної команди, передає Укрінформ.

Зінченко останнім приєднався до збірної. В кінці травня півзахисник у складі «Ман Сіті» грав проти «Челсі» (0:1) у фіналі Ліги чемпіонів і отримав від Андрія Шевченка додаткові вихідні.

Читайте також: Зінченко пропустить товариський матч збірної України проти Північної Ірландії

Відзначимо, що в «Ман Сіті» Зінченко вже другий сезон грає на позиції лівого захисника.

Як повідомляв Укрінформ, Зінченко пропустив два контрольні поєдинки збірної України проти Бахрейну (1:1) і Північної Ірландії (1:0). Заключний спаринг в рамках підготовки до Євро-2020 наша збірна зіграє 7 червня проти Кіпру.