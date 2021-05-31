Зінченко пропустить товариський матч збірної України проти Північної Ірландії

Зінченко пропустить товариський матч збірної України проти Північної Ірландії

Укрінформ
Гравцеві надали додатковий відпочинок після фіналу Ліги чемпіонів.

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко пропустить контрольний матч збірної України проти Північної Ірландії, повідомляється в «Футбол NEWS», передає Укрінформ. Тренерський штаб національної команди дав гравцеві кілька днів додаткового відпочинку після фіналу Ліги чемпіонів.

Минулої суботи Зінченко вийшов у старті «Манчестер Сіті» на фінальний матч Ліги чемпіонів проти «Челсі» (0:1). Українець провів на полі весь поєдинок.

У березні Зінченко був капітаном збірної України в матчах відбору на чемпіонат світу-2022 проти Франції (1:1), Фінляндії (1:1) і Казахстану (1:1). Всього Олександр провів 38 поєдинків за національну команду, відзначившись п'ятьма голами.

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Нагадаємо, Україна зіграє проти Північної Ірландії 3 червня в Дніпрі. Це буде другий спаринг команди Андрія Шевченка в рамках підготовки до Євро-2020. 23 травня «синьо-жовті» зіграли внічию з Бахрейном (1:1).

Фото: Getty Images

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