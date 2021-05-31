Шевченко: у Миколенка є відмінні якості, він проявить себе на Євро

Тренер збірної України також розповів про суперників на Євро.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонату Європи, повідомляє TMW, передає Укрінформ.

Наставник національної команди розповів про суперників по групі і назвав гравця, який може відмінно проявити себе на Євро.

«Австрія - хороша команда, але Північна Македонія теж непогана. Нідерланди - фаворит, але немає команд, з якими було б легко. Ми всі матчі проведемо далеко від дому, в той час як у Нідерландів буде підтримка своїх уболівальників. У них не буде ван Дейка, але вони дуже сильні. У Австрії є гравці з сильних клубів», - зазначив Шевченко.

«Я б не хотів грати проти Італії, у якоїй відмінний підбір гравців і хороший тренер. Скуадра Адзурра - відмінна команда, що претендує на перемогу на Євро. Хто з українських гравців може здивувати? Миколенко молодий, у нього є відмінні якості. Він проявить себе на Євро. Миколенко міг би грати в Італії. Якщо він покаже хорошу гру, то приверне до себе увагу», - додав головний тренер збірної України.

У стартовому матчі на Євро Україна зіграє з Нідерландами 13 червня. Найближчим часом Шевченко повинен визначитися з остаточним складом на турнір.

Нагадаємо, у четвер, 3 червня, Україна проведе товариський матч з Північною Ірландією в Дніпрі.

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