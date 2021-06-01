Стала відома остаточна заявка України на Євро-2020

3 червня в Дніпрі Україна зіграє контрольний матч з Північною Ірландією.

Сьогодні, 1 червня, оприлюднили остаточну заявку збірної України на чемпіонат Європи-2020. У фінальний склад потрапили 26 гравців, передає Укрінформ.

Через травми Євро-2020 пропустять Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Віктор Коваленко і Євген Коноплянка. До попередньо викликаних гравців протягом збору приєднався півзахисник «Гента» Роман Безус.

Сьогодні зі списку збірної виключили Андрія Луніна, Олександра Сироту, Богдана Михайличенка, Артема Бондаренка і Богдана Лунєва.

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Склад збірної України на Євро-2020:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва – «Шахтар»)

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов (всі – «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (всі – «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія)

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі – «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі – «Динамо»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Роман Безус («Гент»)

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Бесєдін («Динамо»).

Збірна України 3 і 7 червня проведе контрольні матчі проти Північної Ірландії та Кіпру. У першому спарингу в рамках підготовки до Євро-2020 команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Бахрейном (1:1).

Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в групі С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.