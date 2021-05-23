Ф'юрі підписав контракт на третій бій з Вайлдером

Бій Усик – Джошуа стає ще ближчим.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі підписав контракт на третій бій з Деонтеєм Вайлдером. Поєдинок відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі, повідомляє промоутерське агентство Top Rank.

На початку тижня арбітраж зобов'язав Ф'юрі провести реванш з Вайлдером, хоча сам Тайсон мав намір в серпні провести об'єднавчий бій з Ентоні Джошуа.

Ф'юрі і Вайлдер боксували двічі. Перший бій між бійцями відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. А в лютому 2020 року англієць нокаутував Вайлдера і відібрав у нього чемпіонський пояс WBC.

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