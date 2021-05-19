Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» гратиме у чемпіонаті Польщі
Укрінформ
Провідний волейбольний клуб України гратиме у вищому дивізіоні чемпіонату Польщі з сезону-2022/23.
Чинний чемпіон України з волейболу серед чоловічих команд – львівський клуб «Барком-Кажани» в сезоні-2022/23 гратиме у вищому дивізіоні чемпіонату Польщі, повідомляє офіційний сайт клубу.
18 травня відбулося засідання учасників польської PlusLiga, за участь в турнірі українського клубу проголосували 12 присутніх, двоє утрималися.
Для старту в новому сезоні львівська команда повинна виконати ряд вимог, щоб отримати ліцензію польської ліги.
Президент клубу «Барком-Кажани» Олег Баран повідомив, що це рішення пов'язане з відсутністю конкуренції в чемпіонаті України.