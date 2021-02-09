Перша Олімпіада в умовах пандемії: спортсменам робитимуть COVID-тести кожні чотири дні

Спортсмени, які візьмуть участь в Олімпійських та Паралімпісйьких іграх у Токіо, проходитимуть тестування на коронавірусну хворобу кожні чотири дні.

Про це йдеться у переліку правил заходу, опублікованому у вівторок організаторами Олімпіади, передає Укрінформ з посиланням на Kyodo News.

Спортсмени, які беруть участь у змаганнях, повинні пройти тест в Олімпійському селищі, це ж правило застосовується до тих, хто вирішив зупинитися в готелі, йдеться у повідомленні.

Тим, у кого температура тіла двічі перевищує 37,5°C, буде заборонено входити на територію проведення змагань.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет «Токіо-2020» опублікували першу версію правил проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Японії, що пройдуть влітку.

Серед основних вимог – тестування на COVID-19 перед прильотом та відльотом, обмеження зовнішніх контактів за 14 днів до вильоту до Японії, використання додатку для відстеження самопочуття та контактів під час Олімпіади. Організатори також вживатимуть заходи щодо виявлення, ізоляції та лікування потенційних хворих на час змагань.

Стосовно вакцинації від коронавірусу у МОК зазначили, що щеплення спортсменів вітаються, однак не є обов’язковим для участі в Іграх.

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Оновлення правил з детальною інформацією очікується у квітні та червні.

Як повідомлялося, Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня нинішнього року. Паралімпійські ігри пройдуть з 24 серпня по 5 вересня.