Оргкомітет Пекіна-2022 представив факел XXIV зимових Олімпійських ігор

Під час церемонії з нагоди відзначення року до початку зимових Олімпійських ігор, Організаційний комітет Пекіна-2022 представив дизайн свого олімпійського факела.

Захід проходив в знаменитому місці проведення літніх Ігор 2008 року в Пекіні - Національному центрі водних видів спорту, що був перетворений в "Крижаний куб" для проведення зимових Ігор, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

Дизайн, обраний з-поміж 182-х робіт, отримав високу оцінку журі за поєднання китайської естетичної цінності, традиційних культурних конотацій і передових технологій.

Особливість дизайну дозволяє двом олімпійським факелам з’єднуватися один з одним вгорі, коли факелоносці будуть обмінюватися полум'ям під час естафети Олімпійського вогню. Двоколірний дизайн являє собою метафору вогню і льоду, символізуючи, що він привнесе світло і тепло на арену зимових видів спорту.

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На факелі розміщена емблема зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року з візерунками з хмар і сніжинок. Олімпійський факел піднімається по спіралі, нагадуючи дві стрічки, що перехрещуються та розвиваються. Внутрішня червона стрічка нагадує висхідне полум'я, а зовнішня покрита сріблом. Вона зображує лід і створює вражаючий контраст.

Фото: noc-ukr.org.