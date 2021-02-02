Олексій Новіков, найсильніша людина світу, стронгмен

Олексій Новіков – український стронгмен. У 2020-му році він переміг у найпрестижнішому турнірі серед стронгменів – World’s strongest man. Він другий після Василя Вірастюка тріумфатор на цьому турнірі в історії України.

Український богатир став наймолодшим переможцем цього змагання в історії й був одним із найбільш «маленьких» за вагою. Безпосередньо на турнірі Олексій встановив новий світовий рекорд: він зміг потягнути штангу вагою 537 кілограмів.

Новіков розповів про свою сім’ю, бороду та про свій шлях від худорлявого підлітка до найсильнішої людини планети, відкрив деякі деталі перемоги на WSM. Богатир поділився думкою про розвиток спорту стронгменів в Україні та світі, дав поради молоді й закликав працювати, не покладаючи рук.

НА ЗМАГАННЯХ У МЕНЕ БУВ СПАЗМ ТРАПЕЦІЇ: ХОДИВ НЕПРИРОДНІМ ЧИНОМ

- Поясніть, будь ласка, для наших читачів, що таке стронгмен?

- Стронгмен – спорт, створений для того, щоб визначити найсильнішу людину. Є важка атлетика, є паверліфтинг, є кросфіт, але немає спорту, де можна було б визначити, хто найсильніший, тому що хтось тягне багато, хтось жме багато. У стронгмені є прояв усіх показників сили. Тут важлива витривалість, розуміння, як використовувати свою силу, куди її прикладати й тому подібне.

У нас, наприклад, є така вправа, як вантаження, «погрузка». Звичайна «погрузка» – це може бути двигун від машини, сейф, де немає спеціальних ручок, щоб взяти предмет. Ми повинні самі зрозуміти, як це правильно зробити. У цьому краса цього виду спорту.

- Якщо брати фізичну складову: наскільки важко було тріумфувати на WSM? Це був ваш другий виступ на цьому змаганні (першого разу ви не змогли пробитися у фінальну частину).

Кожен день бачиш людей, на яких ще 3-4 роки тому рівнявся, на легенд

- У нас було чотири змагальних дні. Кожен день після змагальної частини у мене боліло все тіло. У вправах були залучені всі м’язи (деякі більше, деякі менше). Я проявляв свій максимум у кожній вправі ще на кваліфікації до фіналу. В мене є досвід, коли я не зміг дійти до фіналу, тому одразу викладався на повну.

Чесно кажучи, було дуже важко. У мене був спазм трапеції після першого дня. Помітив за собою, що ходжу неприродним чином. Було дуже сильне напруження.

У цілому змагання видалися складними, як морально, так і фізично. Мені 24 роки, я новачок у спорті. Морально складно, тому що ти кожен день бачиш людей, на яких ще три-чотири роки тому рівнявся, на легенд нашої індустрії. Це абсолютно прояв сили: ти маєш бути сильним у ментальному плані, повинен мати холодну голову. Для мене було за честь просто виступати з ними.

ВСІ СПОРТСМЕНИ БУЛИ ГОТОВІ, АЛЕ В ДЕЯКИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВПРАВИ ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ВИХОДИВ ІЗ СУМКИ

- Розкажіть, будь ласка, детальніше, які саме вправи треба було виконувати у фінальній частині?

- Я пам’ятаю розклад усього турніру. У фінальній частині було шість вправ. Перша вправа – це естафета. Нам треба було підняти ковадло вагою 136 кілограмів і нести його близько 12 метрів. Потім потрібно було перебігти на «Супер Йок» – це коромисло вагою близько 450 кілограмів. У цьому форматі важливо не впустити предмет, правильно його підняти. Якщо ми швидко щось підіймаємо, можемо порвати м’язи, а це одразу закінчення змагань.

Важливо також обрати екіпірування: рукавиці або липкий рушник. Якщо ти не вгадав з екіпіруванням, то повинен «вигрібати» своїм розумом і швидкістю реакції.

Другим завданням була тяга, де я встановив світовий рекорд (537 кілограмів). Специфіка вправи в тому, що є стартова вага в 400 кілограмів, яка потім зростає. Учасники, залежно від того, чи змогли підняти цю вагу, продовжували виступ, або відсіювалися. У фінал на останню вагу в нас вийшло чотири спортсмени. Троє не потягнули штангу – потягнув я і встановив новий світовий рекорд.

Наступною вправою було перекидання пивних кеглів вагою від 18 до 25 кілограмів через планку на п’ять метрів. Їх було вісім. Коштом однієї сили ти не виконаєш завдання. Тобі потрібно направити кеглю під правильним кутом, щоб вона не вдарилася у планку і не відскочила назад. Яскравий приклад того, чому варто правильно кидати, трапився на «найсильнішій людині України». Я неправильно кинув снаряд – і мені на спину впала 30-кілограмова кришка. Цей факт теж вплинув на те, що я посів тоді друге місце.

Наступною вправою на WSM було утримання колод на витягнутих руках (по 160 кілограмів на одну руку). Всі спортсмени були готові до цього, але в деяких під час виконання цієї вправи плечовий суглоб виходив із сумки. Це специфічна вправа, адже під час її виконання суглоб перебуває не в природному положенні. Я протримав колоди 41секунду.

Наступна вправа – це ще одна естафета з ліфтом (підйом предметів). Там теж дуже важливою є техніка виконання. Останньою вправою були кулі. Оскільки переможця визначають за сумою всіх результатів, то мені було достатньо підняти чотири кулі, щоб перемогти. Я підходив до цієї вправи із хорошим запасом балів. Я підняв ці кулі найпершим і став найсильнішою людиною світу.

ФОРМАТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАННЯ В УКРАЇНІ — ЦЕ ПРИКЛАД НАШОЇ КРАЇНИ В МІНІАТЮРІ

- Ви стали найсильнішою людиною світу – і це, безумовно, підняло ваш авторитет, хоча у вашій кар’єрі було 150 змагань, багато перемог, ви – чотириразова найсильніша людина України. На вашу думку, які перспективи стронгмену в Україні?

Нам треба якийсь майданчик на телебаченні, щоб збільшувати популярність цього виду спорту

- Є кілька варіантів цього розвитку, але потрібно в цілому міняти концепцію змагань, переводити це в комерційне русло. Нам треба якийсь майданчик на телебаченні, щоб збільшувати популярність цього виду спорту. Крім того, важливо, щоб у організаторів на перше місце виходив розвиток спорту, а не заробіток. На мій погляд, проблема, чому спорт в Україні розвивається такими маленькими кроками, саме в цьому. Коли ви побачите міжнародне змагання і порівняєте з українськими «богатирями» (найпрестижніший турнір в Україні) ви самі зрозумієте, в чому проблема.

Я не хочу наговорювати на федерації, але різниця колосальна. Потрібно міняти концепцію, потрібно змінювати наших управлінців. Хоч як би це було прикро, але формат організації змагання в Україні – це приклад нашої країни в мініатюрі, під мікроскопом. Я прекрасно розумію, що своя сорочка ближча до тіла, але є якісь правила етикету, правила ведення справ. Ми бачимо, що персоналії, спортсмени у нас справді високого ґатунку, але є питання по інших пунктах.