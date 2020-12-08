Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

Матч життя для «Реала», битва у Лейпцигу, «Атлетіко» і «Аталанта» на межі вильоту.

Груповий етап Ліги чемпіонів виходить на фінішну пряму. Незважаючи на те, що більша частина учасників плей-офф ЛЧ вже відома, боротьба у декількох групах ще триває. Чим можуть завершитися ці протистояння аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Реал» - «Боруссія» М: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.5

Перед останнім туром усі чотири клуби з групи B претендують на вихід в плей-офф. «Боруссія» у вигіднішому становищі, їм достатньо не програти в Мадриді. А от «Реалу» лише перемога гарантує вихід у 1/8 фіналу. У разі нічийного результату мадридців влаштує тільки поразка «Шахтаря» від «Інтера». До речі, «Реал» завжди виходив з групи ЛЧ.

У попередньому матчі групи мадридці поступилася в гостях «Шахтарю» (0:2) і перервали серію з трьох поєдинків без поразок в ЛЧ. Команда Зінедіна Зідана набрала 7 очок і поки що йде третьою. На своєму полі в цьому турнірі «Реал» не виграв в 6 з 8 останніх зустрічей (2 нічиї, 4 поразки).

«Боруссія» в минулому турі програла вдома «Інтеру» (2:3), перервавши свою серію з чотирьох матчів без поразок в ЛЧ (2 перемоги, 2 нічиї). Команда набрала 8 очок і залишилась лідером групи. В 4 останніх виїзних зустрічах в ЛЧ «Боруссія» не програла 3 рази (2 перемоги, 1 нічия).

«Реал» - «Боруссія» М. Прогноз

Побачимо кілька голів. Спрацює чемпіонський менталітет «Реала», якому необхідно лише перемагати. Щось підказує, що Серхіо Рамос вийде у старті і продемонструє свої лідерські якості.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Манчестер Юнайтед»: команди заб’ють менше 3.5 голів. Коефіцієнт 1.5

В цій групі перед останнім туром три клуби МЮ, ПСЖ і «РБ Лейпциг» набрали по 9 очок. Хтось стане третім зайвим. Команду Сульшера влаштує і нічия, а от німцям необхідно вигравати. Нічия виведе «РБ Лейпциг» в плей-офф ЛЧ лише у разі поразки ПСЖ у паралельному матчі з «Башакшехіром».

Німецький клуб в минулому турі ЛЧ з великими проблемами обіграв «Башакшехір» (4:3). Цей успіх дозволив зрівнятися за очками з конкурентами в групі. У «РБ Лейпциг» 9 очок (3 перемоги, 2 поразки) і 3-є місце. «РБ Лейпциг» не програв в 10 з 13 останніх поєдинків в ЛЧ (8 перемог, 2 нічиї). На своєму полі команда не програє в ЛЧ вже 5 зустрічей поспіль (4 перемоги, 1 нічия). А в нинішньому сезоні команда Нагельсманна виграла обидва домашні поєдинки.

«Червоні дияволи» поступилися в останньому матчі ЛЧ ПСЖ (1:3). МЮ вдруге поспіль програв парижанам вдома в ЛЧ, команда втратила одноосібне лідерство в групі, дозволивши конкурентам набрати по 9 очок і наздогнати себе. У МЮ 13 забитих м’ячів - це кращий показник в групі і один з найкращих серед всіх команд турніру. Більше забили лише «Барселона», «Боруссія» Мьонхенгладбах і «Баварія» (по 16). МЮ не грає внічию протягом 13 матчів в ЛЧ (6 перемог, 7 поразок). На виїзді клуб не поступився в 7 з 11 попередніх зустрічей в ЛЧ (6 перемог, 1 нічия).

«РБ Лейпциг» - «МЮ». Прогноз

Команда Сульшера демонструє виняткову живучість у виїзних матчах, тому МЮ не повинен програти. Господарі виграють перший тайм, але можуть не втримати перевагу. Все завершиться внічию і «РБ Лейпциг» пролетить повз плей-офф.

Прогноз на матч «РБ Зальцбург» - «Атлетіко»: фора (0) на гостей. Коефіцієнт — 1.7

Група виявилась досить напруженою і непростою. Лігу Європи собі підопічні Дієго Сімеоне вже забезпечили, однак хочеться зайняти 2-е місце. А ось австрійці, навпаки, собі нічого ще не гарантували, а тому матимуть подвійну мотивацію.

До гри «РБ Зальцбург» в обороні чимало питань. Команда дуже часто пропускає (серія налічує аж 7 поєдинків), і хоча багато забиває, не завжди це їй приносить необхідний результат. Немає сумнівів, що господарям поля до снаги здобути вирішальну перемогу в заключному турі і вирвати путівку до плей-офф. Однак гра команди в обороні залишає бажати кращого.

Станом на 6-й тур, мадридська команда має в активі лише 6 очок. «Матрацники» повністю провалили боротьбу за першу сходинку, яку перед початком групової стадії мали нав’язати «Баварії», пропустивши 4 м’ячі у першому поєдинку. І тепер, замість того, щоб забезпечити собі місце в плей-офф, вимушені їхати до Австрії з метою збереження другої сходинки у матчі із командою, яка буде дуже агресивно налаштована на атаку.

«РБ Зальцбург» - «Атлетіко». Прогноз

Цей груповий етап виявився напрочуд непростим для команди Дієго Сімеоне. Однак саме проти «РБ Зальцбург» мадридці здобули поки що єдину перемогу в ЛЧ. І, скоріш за все, будуть спроможні знову не програти у зустрічі із австрійською командою.

Прогноз на матч «Аякс» – «Аталанта»: ТМ 3.5. Коефіцієнт – 1.7

«Аталанта» має вісім очок, у «Аякса» – сім. Отже все дуже просто – якщо «Аталанта» не програє, то йде далі. Перемога «Аякса» – голландці у плей-офф.

«Аякс» в останньому матчі чемпіонату зазнав лише другої поразки у національній першості, де амстердамці йдуть першими. Але у Лізі чемпіонів все складніше, адже тут є «Ліверпуль». Команда Еріка тен Хага двічі програла англійцям – обидва матчі з рахунком 0:1. З «Мідтьюлланном» впоралися (2:1, 3:1), з «Аталантою» в гостях зіграли внічию. Останній матч у групі очікувано стане вирішальним.

Навіть найсильнішим складом «Аталанта» у листопаді перемогла лише «Ліверпуль» на «Енфілд». Бергамаски зіграли внічию з «Інтером» (1:1), «Спецією» (0:0), «Мідтьюлланном» (1:1), поступилися «Вероні» (0:2). Загалом це вже зовсім не та яскрава і потужна «Аталанта», що на старті сезону.

«Аякс» – «Аталанта». Прогноз

Дуже важливий матч для обох команд, тому, можливо, вони не будуть грати так сміливо, як у Бергамо. «Аталанта» взагалі останнім часом стала менш яскравою – напевно, відчувається втома. Гостям треба втримати хоча б нічию, тому голів у цьому матчі може бути небагато.

Прогноз на матч «Барселона» – «Ювентус»: обидві заб’ють. Коефіцієнт 1.6

«Барселона» та «Ювентус» вже забезпечили собі вихід з групи. Єдина інтрига – хто займе перше місце. «Юве» може стати першим, але для цього треба перемогти з різницею щонайменше в три голи.

У Лізі чемпіонів у «Барселони» все чудово. Команда Рональда Кумана виграла всі п’ять матчів, забила 16 голів, а пропустила лише двічі. Але у чемпіонаті Іспанії ситуація майже катастрофічна. «Барселона» дев’ята, має лише 14 очок після десяти турів. Відстань від лідера – «Атлетіко» – складає вже 12 очок. З десяти матчів каталонці виграли лише чотири. Втім вдома цього сезону у «Барселони» лише одна поразка – від «Реала».

Поразка від «Барселони» залишається єдиною для «Ювентуса» цього сезону. В чемпіонаті туринці йдуть без програшів, але відстають від «Мілана», який лідирує, з відривом у шість очок. Справа в тому, що у «Юве» дуже багато нічиїх – п’ять за десять турів. Треба також відзначити, що не забили туринці лише в одному матчі в гостях з червня.

«Барселона» – «Ювентус». Прогноз

Перше місце у групі здається недосяжним для «Ювентуса» – навряд чи «Барселона» дозволить собі програти 0:3. «Юве» намагатиметься перемогти, але хоча б один гол «Барси» стане величезною проблемою, а пропускає команда Пірло регулярно.