Ла Ліга: «Реал» обіграв «Севілью»

Мадридський клуб піднявся на 3-є місце.

В центральному матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» обіграв на чужому полі «Севілью» 1:0, повідомляє Укрінформ.

Мадридський клуб зумів обірвати серію невдач (три матчі без перемог) і обіграв на виїзді «Севілью» - 1:0. На 55-й хвилині у власні ворота м’яч забив воротар господарів Боно.

Топ-4 Ла Ліги на цей момент: 1.«Реал Сосьєдад» - 24 (11), 2. «Атлетіко» - 23 (9), 3.«Реал» - 20 (11), 4.«Вільярреал» - 20 (11).

5 грудня в Ла Лізі зіграють ще два важливі матчі: «Атлетіко» - «Вальядолід» (19:30), «Кадіс» - «Барселона» (22:00).

Фото: AS