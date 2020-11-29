Ла Ліга: «Реал» несподівано програв «Алавесу»

Мадридський клуб не може виграти в чемпіонаті вже три матчі поспіль.

В матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» програв на своєму полі «Алавесу» - 1:2, повідомляє Укрінформ.

Вже на 5-й хвилині господарі пропустили – Лукас Перес реалізував пенальті. На початку другого тайму Хоселу подвоїв перевагу «Алавеса». На 86-й хвилині Каземіро один м’яч відіграв. У підсумку, сенсаційна поразка «Реала» 1:2.

В іншому важливому матчі дня мадридський «Атлетіко» обіграв на виїзді «Валенсію» 1:0.

Топ-4 Ла Ліги на цей момент: 1.«Реал Сосьєдад» - 23 (10), 2. «Атлетіко» - 23 (9), 3.«Вільярреал» - 19 (10), 4.«Реал» - 17 (10).

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня в Києві «Реал» зіграє проти «Шахтаря» в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.

Фото: AS