"Реал" перед матчем із "Шахтарем" проведе тренування у Києві

Футболісти мадридського "Реал" перед матчем 5-го туру Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем" 30 листопада проведуть тренування на полі НСК "Олімпійський" у столиці України.

Перші 15 хвилин будуть відкритими для журналітсов, повідомляє Sport Arena. "Шахтар" і "Реал" зіграють на "Олімпійському" у вівторок, 1 грудня. Матч розпочнеться о 19.55. Турнірне становище у квартеті В ЛЧ: "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 8 очок, "Реал" - 7, "Шахтар" - 4, "Інтер" (Італія) - 2. Читайте також: Форвард "Аякса" Тадич став кращим футболістом тижня Ліги чемпіонів Як повідомляв Укрінформ, у жовтні "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" у Мадриді (3:2). Фото: Getty Images.