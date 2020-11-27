Форвард "Аякса" Тадич став кращим футболістом тижня Ліги чемпіонів
Укрінформ
Нападник нідерландського "Аякса" Душан Тадич визнаний кращим гравцем минулого ігрового тижня у Лізі чемпіонів УЄФА.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, передає Укрінформ.
У матчі четвертого туру з данським "Мідтьюлландом" (3:1) сербський футболіст відзначився двома результативними передачами.
Окрім капітана "Аякса", на нагороду претендували захисник Робін Госенс ("Аталанта"), півзахисник Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") та форвард Джейдон Санчо ("Боруссія", Дортмунд).
Нинішнього сезону Тадич забив 9 м'ячів і зробив 6 результативних передач у 13-ти матчах "Аякса" у всіх турнірах.
У чотирьох стартових турах Ліги чемпіонів голландський клуб набрав 7 очок і ділить друге місце у групі D з італійською "Аталантою". У лідера квартету - англійського "Ліверпуля" 9 очок.
Фото: transfermarkt.com.