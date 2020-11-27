Форвард "Аякса" Тадич став кращим футболістом тижня Ліги чемпіонів

Нападник нідерландського "Аякса" Душан Тадич визнаний кращим гравцем минулого ігрового тижня у Лізі чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, передає Укрінформ.

У матчі четвертого туру з данським "Мідтьюлландом" (3:1) сербський футболіст відзначився двома результативними передачами.

Окрім капітана "Аякса", на нагороду претендували захисник Робін Госенс ​​("Аталанта"), півзахисник Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") та форвард Джейдон Санчо ("Боруссія", Дортмунд).

Нинішнього сезону Тадич забив 9 м'ячів і зробив 6 результативних передач у 13-ти матчах "Аякса" у всіх турнірах.

У чотирьох стартових турах Ліги чемпіонів голландський клуб набрав 7 очок і ділить друге місце у групі D з італійською "Аталантою". У лідера квартету - англійського "Ліверпуля" 9 очок.

Фото: transfermarkt.com.