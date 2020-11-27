Збірна Україна з футболу посідає 24 місце у рейтингу ФІФА
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних.
Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна після листопадових матчів проти Польщі (0:2) та Німеччини (1:3) посідає 24-те місце, передає Укрінформ.
Порівняно з попереднім рейтингом українська збірна опустилася на одну позицію (1528 балів). Серед представників УЄФА наша національна команда 16-та.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Нідерланди - 14-те (+1), Австрія - 23-тє (+2), Північна Македонія - 65-те (0).
Рейтинг ФІФА на 26 листопада 2020 року:
1. Бельгія - 1780 балів
2. Франція - 1755
3. Бразилія - 1743
4. Англія - 1670
5. Португалія - 1662
6. Іспанія - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Італія - 1625
... 24. УКРАЇНА - 1528.
Фото: uaf.ua.