Збірна Україна з футболу посідає 24 місце у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна після листопадових матчів проти Польщі (0:2) та Німеччини (1:3) посідає 24-те місце, передає Укрінформ.

Порівняно з попереднім рейтингом українська збірна опустилася на одну позицію (1528 балів). Серед представників УЄФА наша національна команда 16-та.

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Нідерланди - 14-те (+1), Австрія - 23-тє (+2), Північна Македонія - 65-те (0).

Рейтинг ФІФА на 26 листопада 2020 року:

1. Бельгія - 1780 балів

2. Франція - 1755

3. Бразилія - 1743

4. Англія - 1670

5. Португалія - 1662

6. Іспанія - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Італія - 1625

... 24. УКРАЇНА - 1528.

Фото: uaf.ua.