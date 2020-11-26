Сабо: Технічна поразка збірній України - несправедливе рішення УЄФА

25 листопада апеляційний комітет УЄФА присудив футбольній збірній України технічну поразку (0:3) у матчі Ліги націй дивізіону А4 зі Швейцарією.

Знаменитий футболіст київського "Динамо" 60-х років, експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Йожеф Сабо в інтерв'ю "Футбол NEWS" заявив, що "так ставитися до збірної України несправедливо".

"Я очікував, будь-якого рішення, але тільки не такого. Як можна робити такі речі? Адже Україна абсолютно не винна. Я обурений таким рішенням як колишній футболіст і як тренер. Нехай інші фахівці теж висловляться... УЄФА прийняв неправильне рішення. Це все так просто не закінчиться. Є чесні люди, які працюють у футболі, і вони зрозуміють, що несправедливо так ставитися до нашої збірної", - сказав заслужений тренер України.

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Українська асоціація футболу оголосила про намір оскаржити такий вердикт у Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Якщо ж рішення УЄФА залишиться в силі, збірна Швейцарії наздожене нашу команду у турнірній таблиці і випередить її за показником особистих зустрічей. Це означає, що Лігу націй-2022/2023 наша команда проведе у дивізіоні В.

Фото: footballua.tv.