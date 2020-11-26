Маркевич обурений рішенням про технічну поразку України від Швейцарії

25 листопада апеляційний комітет УЄФА присудив футбольній збірній України технічну поразку (0:3) у матчі зі Швейцарією.

Свою думку про таке рішення Союзу європейських футбольних асоціацій в інтерв'ю "Футбол NEWS" висловив голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Я не думаю, що якби на нашому місці були збірна Англії або Німеччині, то їм би зарахували поразку. Це неповага до держави. Лікар кантону Люцерн щось сказав, і після цього зараховувати поразку? У цьому рішенні взагалі немає ніякої логіки. Збірна Україна була готова вийти на поле. У мене просто немає слів. Невже немає можливості знайти час і зіграти цей матч? Звичайно, є. Можна перенести на весну. Це повне беззаконня".

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Українська асоціація футболу вже оголосила про намір оскаржити вердикт у Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Якщо ж рішення УЄФА залишиться в силі, збірна Швейцарії наздожене нашу команду в турнірній таблиці і випередить її за показником особистих зустрічей. Це означає, що Лігу націй-2022/2023 наша команда проведе у дивізіоні В.

Фото: footballua.tv.