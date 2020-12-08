«Шахтар» летить на матч з «Інтером» без Фернандо і Мораеса
Укрінформ
Донецький «Шахтар» на заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти туринського «Інтера» вирушає до Італії делегацією в складі 22 футболістів.
Як повідомляє офіційний сайт «гірників», наставник команди Луїш Каштру залишив в Києві травмованих форвардів Жуніора Мораеса і Фернандо, а ось ще один отримав пошкодження нападаючий Дентіньо в заявку потрапив, а значить має шанси з'явитися на полі, передає Укрінформ.
Заявка «Шахтаря» на матч з «Інтером»:
воротарі - Шевченко, Пятов, Трубін;
захисники - Додо, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано, Віта, Болбат, Бондар;
півзахисники - Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрік, Майкон, Судаков;
нападники - Дентіньйо, В'юнник.
Нагадаємо, що поєдинок «Інтер» - «Шахтар» відбудеться в середу, 9 грудня, о 22.00 за київським часом.
На фото: Жуніор Мораес (ФК «Шахтар»).