«Шахтар» летить на матч з «Інтером» без Фернандо і Мораеса

Донецький «Шахтар» на заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти туринського «Інтера» вирушає до Італії делегацією в складі 22 футболістів.

Як повідомляє офіційний сайт «гірників», наставник команди Луїш Каштру залишив в Києві травмованих форвардів Жуніора Мораеса і Фернандо, а ось ще один отримав пошкодження нападаючий Дентіньо в заявку потрапив, а значить має шанси з'явитися на полі, передає Укрінформ.

Заявка «Шахтаря» на матч з «Інтером»:

воротарі - Шевченко, Пятов, Трубін;

захисники - Додо, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано, Віта, Болбат, Бондар;

півзахисники - Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрік, Майкон, Судаков;

нападники - Дентіньйо, В'юнник.

Нагадаємо, що поєдинок «Інтер» - «Шахтар» відбудеться в середу, 9 грудня, о 22.00 за київським часом.

На фото: Жуніор Мораес (ФК «Шахтар»).