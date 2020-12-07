На матчі «Інтер» - «Шахтар» працюватимуть словенські судді

УЄФА призначив суддівську бригаду на поєдинок 6-го туру групового Ліги чемпіонів "Інтер" (Італія) - "Шахтар" (Донецьк).

На матчі працюватиме бригада зі словенії на чолі з головним арбітром Славко Вінчичем, передає Укрінформ.

Помічники рефері - Томаж Кланчник та Андраж Ковачич, четвертый рефері - Раде Обренович.

Відеопомічник рефері - Павел Гіль (Польща), його асистент - Юре Прапротник (Словенія).

Футбольна зустріч пройде у середу, 9 грудня, на міланській арені "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сіро") й розпочнеться о 22.00. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1".

Турнірне становище у групі В Ліги чемпіонів після п'яти турів: "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 8 очок, "Шахтар" - 7, "Реал" (Іспанія) - 7, "Інтер" - 5.

Фото: ‎Getty Images.