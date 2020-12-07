Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів «Інтер» - «Шахтар»

9 грудня в Італії відбудеться футбольний поєдинок 6-го туру групового Ліги чемпіонів між міланським "Інтером" та донецьким "Шахтарем".

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку італійський клуб, передає Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill оцінює перемогу "Інтера" коефіцієнтом 1,30, нічию - 5,80, виграш українського клубу - 9,50.

Нагадаємо, у другому турі команди розійшлися миром у Києві (0:0), а влітку у півфінальному матчі Ліги Європи крупно виграли італійці - 5:0.

Перемога виведе підопічних Луїша Каштру до плей-офф нинішньої Ліги чемпіонів, поразка ж може взалі залишити без єврокубкової весни. Але ж донеччани під час групового турніру двічі здолали сам мадридський "Реал"!

Турнірне становище у групі В Ліги чемпіонів після п'яти турів: "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 8 очок, "Шахтар" - 7, "Реал" - 7, "Інтер" - 5.

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Зустріч пройде у середу на міланській арені "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сіро") й розпочнеться о 22.00. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1".

Фото: Getty Images.