Букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів «Інтер» - «Шахтар»
Букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку італійський клуб, передає Укрінформ.
Лідер букмекерської справи - контора William Hill оцінює перемогу "Інтера" коефіцієнтом 1,30, нічию - 5,80, виграш українського клубу - 9,50.
Нагадаємо, у другому турі команди розійшлися миром у Києві (0:0), а влітку у півфінальному матчі Ліги Європи крупно виграли італійці - 5:0.
Перемога виведе підопічних Луїша Каштру до плей-офф нинішньої Ліги чемпіонів, поразка ж може взалі залишити без єврокубкової весни. Але ж донеччани під час групового турніру двічі здолали сам мадридський "Реал"!
Турнірне становище у групі В Ліги чемпіонів після п'яти турів: "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 8 очок, "Шахтар" - 7, "Реал" - 7, "Інтер" - 5.
Зустріч пройде у середу на міланській арені "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сіро") й розпочнеться о 22.00. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1".
Фото: Getty Images.