Збрна УкраЇни з футболу виступить у 13 відборі у своїй історії

Відбірковий цикл чемпіонату світу-2022 з футболу, жеребкування якого відбудеться 7 грудня у Цюриху, для національної збірної України стане загалом 13-м з урахуванням кваліфікаційних змагань чемпіонатів Європи.

Чк повідомляє пресслужба УАФ, раніше "синьо-жовті" брали участь у відборах чемпіонатів світу та Європи по шість разів. 2012 року у фінальному турнірі європейської першості наша команда виступала на правах господарки, передає Укрінформ.

Збірна України у попередніх кваліфікаціях чемпіонатів світу та Європи:

Євро-1996 (посіла у відборі 4-те місце), ЧС-1998 (2), Євро-2000 (2), ЧС-2002 (2), Євро-2004 (3), ЧС-2006 (1), Євро-2008 (4), ЧС-2010 (2), ЧС-2014 (2), Євро-2016 (3), ЧС-2018 (3), Євро-2020 (1).

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні під час процедури жеребкування збірна України перебуватиме у другому кошику. Загалом це шостий такий випадок, п’ять разів "синьо-жовті" сіялися із третього кошику, двічі - з четвертого.

Фото: fifa.com.