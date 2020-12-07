Сьогодні пройде жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу-2022 з футболу

У Цюріху (Швейцарія) у понеділок, 7 грудня, відбудеться жеребкування Європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Збірна України буде перебувати під час жеребкування у другому кошику, передає Укрінформ.

Посів проведений згідно з рейтингом Міжнародної федерації футболу (ФІФА), опублікованому 26 листопада.

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Вельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія

Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург

Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарерські острови, Азербайджан, Естонія, Косово, Казахстан, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино.

Команди поділять на десять груп по п'ять або шість збірних. Чотири учасники фінальної стадії Ліги націй УЄФА-2021 (Бельгія, Іспанія, Італія, Франція) потраплять до груп з п'ятьма командами.

Десять переможців груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу-2022 напряму. Десять володарів других місць в березні 2022 року візьмуть участь в стикових матчах поряд з двома кращими переможцями груп Ліги націй УЄФА-2020/21, які ще не вийшли на чемпіонат світу через Європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівку в "стики". Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному пройдуть півфінал і фінал з одного матчу. Три переможця "стиків" вийдуть у фінальну стадію.

Фото: ФІФА.