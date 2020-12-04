Телеканали «Україна» і «Футбол» покажуть ЧС-2022

Основна ліцензія у НТКУ, яка 7 грудня покаже жеребкування кваліфікації ЧС-2022.

Директор телеканалів «Футбол» Олександр Денисов розповів про трансляції кваліфікації та основного турніру ЧС-2022.

«7 грудня відбудеться жеребкування кваліфікації ЧС-2022. Її покаже «UA:Перший». Сам відбірковий цикл показуватимуть канал «Україна» і канали «Футбол».

Жеребкування як подія належить ФІФА, а права на показ ЧС-2022, в тому числі, будуть належати «UA:Перший», тобто НТКУ. Вони завжди правовласник, тут історія без тендера. Є Європейська мовна спілка, у них довгостроковий контракт з ФІФА, за яким вони кожні 4 роки транслюють ЧС самі або з партнерами.

В цей пакет входить і жеребкування до кваліфікації. Якщо забігати наперед, хто буде показувати ЧС-2022, то у каналів «Футбол» і «Україна» з НТКУ підписано угоду, нашій компанії надана субліцензія.

Весь відбірковий цикл ЧС можна подивитися на «Україні» і каналах «Футбол», - сказав Денисов.

Як повідомляв Укрінформ, українська збірна буде у другому кошику під час жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2022 року. Жеребкування проведуть в Цюріху в понеділок, 7 грудня. Початок – о 19:00 за київським часом.

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