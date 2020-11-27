На жеребкуванні відбіру ЧС-2022 з футболу Україна буде у другому кошику

7 грудня нинішнього року у Цюриху (Швейцарія) відбудеться церемонія жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу-2022 року в європейській зоні.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Україна, яка посідає 16-ту позицію серед збірних континенту, перебуватиме в другому кошику, передає Укрінформ.

Відбір чемпіонату світу-2022 в європейській зоні, де розігруватимуться 13 путівок, має стартувати у березні 2021 року, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022-го.

ЧС-2022. Відбірковий турнір. Європейська зона. Груповий раунд:

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Вельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія

Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург

Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарерські острови, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино.

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Чемпіонат світу з футболу проходитиме у Катарі в період із 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Фото: fifa.com.