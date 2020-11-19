Україна потрапила у другий кошик під час жеребкування відбору ЧС-2022
Укрінформ
Процедура жеребкування запланована на 7 грудня.
Стали відомі склади кошиків під час жеребкування європейського відбору до чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі. Україна перебуватиме у другому кошику, повідомляє Укрінформ.
Склад визначався за підсумками рейтингу ФІФА. Процедура жеребкування запланована на 7 грудня.
Топ-кошики жеребкування відбору ЧС-2022:
Кошик 1: Бельгія, Англія, Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія, Данія, Хорватія, Італія, Нідерланди
Кошик 2: Швейцарія, Польща, Уельс, Україна, Австрія, Швеція, Румунія, Словаччина, Туреччина, Сербія.
Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. У фінальній стадії гратимуть 32 збірні.