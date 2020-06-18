УЄФА визначився з відбором на чемпіонату світу 2022 року

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив формат проведення кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022.

Про це інформує Тwitter УЄФА.

Переможець кожної з 10 відбіркових груп отримає путівку у фінальний турнір світової першості напряму. Команди, що посядуть другі місця, а також дві кращі збірні з Ліги націй УЄФА візьмуть участь в плей-офф, де визначаться власники ще трьох путівок на Мундіаль.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2022 року пройде в Катарі з 21 листопада і завершиться 18 грудня фіналом на 80-тисячному Національному стадіоны в Лусаїлі.

Фото: theindependentbd.com.