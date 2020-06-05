У Катарі 15 червня відкриють третій стадіон для футбольного мундіалю-2022

Катар завершив будівництво третього стадіону до чемпіонату світу-2022 з футболу.

Як зазначає Gulf Times, будівництво арени в Ер-Ріяді завершено в строк. Вона вміщує 45 тисяч 350 місць.

Офіційне откритіестадіона відбудеться 15 червня.

Раніше були здані дві оренди - в Досі "Халіфа" і Ель-Вакрі "Аль-Джануб". Загалом має бути побудовано 8 стадіонів у семи містах Катару.

Сам турнір пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Фото: gulf-times.com.