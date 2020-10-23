Жеребкування чемпіонату світу з футболу у зоні УЄФА пройде 7 грудня

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оголосила дату жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 у європейській зоні.

Як передає Укрінформ, церемонія відбудеться 7 грудня 2020 року у Цюриху (Швейцарія), повідомляє пресслужба УАФ.

Відбір ЧС-2022 у зоні УЄФА, де розігруватимуться 13 путівок, має стартувати в березні 2021 року і завершитися матчами плей-офф у березні 2022-го.

Усі 55 національних збірних, що представляють асоціації УЄФА, зіграють у двоколовому турнірі в 10-ти групах (п'ять - по шість команд і п'ять - по п'ять). Перед жеребкуванням учасників згідно з рейтингом ФІФА після фінішу групового турніру Ліги націй-2020/2021 розподілять по шести кошиках (у п'яти буде по 10 команд, в одному - п'ять).

10 переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2022. Другі команди продовжать боротьбу на наступному етапі.

10 других команд відбіркових груп і дві кращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (із тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року у плей-офф, що складатиметься із двох етапів.

12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних - трьох найсильніших. Вони й отримають три путівки до Катару, що залишилися. Чемпіонат світу проходитиме у період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Фото: fifa.com.