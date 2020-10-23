З трьох українських клубів очки цього тижня набрав лише «Шахтар».

Україна зберегла 11-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками чергового єврокубкового тижня. В активі України 29,5 бала, повідомляє сайт УЄФА.

Пункти Україні приніс лише «Шахтар», який на виїзді зумів обіграти «Реал» (3:2) в 1-му турі Ліги чемпіонів. «Динамо» і «Зоря» програли «Ювентусу» (0:2) і «Лестеру» (0:3) на старті групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи відповідно.

Вище за Україну знаходиться Австрія (31,625), яку в єврокубках представляє чотири команди – «РБ Зальцбург», «Вольфсбергер», «Рапід» і ЛАСК.

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Україна випереджає Туреччину на 0,6 бала, а Шотландію - на 0,625 бала. В єврокубках продовжують виступи два турецьких і два шотландських клуби.

11-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА дає Україні 5 місць в єврокубках на сезон 2022/23.