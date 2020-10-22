Історична перемога в Мадриді

Майже резервний склад «Шахтаря» обіграв «Реал», не зрадивши атакуючій манері гри.

Донецький «Шахтар» в гостях переміг мадридський «Реал» з рахунком 3:2 в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Донеччани здобули позитивний результат попри невтішні очікування критиків. Що стало причиною успіху і чи є цей результат закономірним?

Вимушений експериментальний склад «Шахтаря»

Через коронавірус й щільний графік «гірники» не дорахувалися щонайменше вісьмох гравців основного складу. З добре знайомих облич стартової обойми можна виділити Марлоса, Додо і Маркуса Антоніо в центрі поля. Шанси проявити себе отримали юні українські дублери: воротар Трубін, захисники Бондар і Корнієнко. Усі сповна скористалися довірою і продемонстрували класний та зрілий футбол.

Гра з позиції сили

Знекровлений поразкою в чемпіонаті «Реал» не очікував такого тиску від донеччан. «Мені здається, що мадридці недооцінили нас, але ми показали свою гру, свій почерк», - зазначив один з героїв матчу – лівий захисник Віктор Корнієнко. «Шахтар» почав атакувати, знайшов слабкі місця суперника (закидання за спину захисту) і забив тричі в першому таймі. Після вдалої комбінаційної гри Тете й Соломон забили по голу. Ще один м’яч прийшов від захисника «Реала» Рафаеля Варана.

З нервом переграли й на полі, й на папері

«Шахтар» справді зіграв краще мадридців. Український чемпіон переважав іспанського гранда за ключовими показниками. Наприклад, кількість ударів в площину воріт (6-5), при майже рівному володінні м’ячем (43-57). Цей результат є закономірним. «Гірники» краще виглядали командно. Додаймо до цього вдалі індивідуальні дії Тете, Соломона, Корнієнка, Марлоса і отримаємо перемогу 3:2.

Мотивація Каштру

«Що я найбільше не люблю, то це брак поваги. На жаль, навіть коронавірус не навчив людей, наскільки хитким є світ. Повага – це те, що керує людьми. Зідана нічого не спитали про «Шахтар» на передматчевій прес-конференції. Напевне, це і є та повага, якої не вистачило» - висловився головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

Дякуємо за ВАР і готуємося далі

Попри весь позитив не варто задирати носа. Ми ледь не втратили перемогу в кінці матчу. Лише перегляд епізоду арбітром за допомогою системи ВАР зберіг фінальний рахунок. «Шахтарю» ще варто вчитися грати у тотальний захист. Донеччани подарували нам величезну радість, але цей матч не більше, аніж три пункти в скарбницю. Далі нас чекають ще по два поєдинки з «Інтером» та «Боруссією» (Мьонхенгладбах), і домашній матч з «Реалом». Простіше точно не буде, бо після сенсаційної перемоги в Мадриді, про недооцінку нас суперниками не може бути й мови.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт ФК "Шахтар"