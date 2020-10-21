"Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря" провели стартовий поєдинок в основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/21, в якому на виїзді перемогли переможця іспанської Ла Ліги мадридський "Реал".

Матч "Реал" - "Шахтар" на "Альфредо Ді Стефано" в Мадриді завершився з рахунком 3:2 на користь "гірників", які після першого тайму були попереду 3:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Лука Модрич (54-а хвилина), Вінісіус Жуніор (59) - у складі "Реала"; Тете (29), Рафаель Варан (33 - автогол), Манор Соломон (42) - у "Шахтаря".

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів італійський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" у Мілані сьогодні зійдеться з німецькою "Боруссією" з Менхенгладбаха.

Наступну гру "Шахтар" проведе у вівторок, 27 жовтня, на НСК "Олімпійський" у Києві проти "Інтера".